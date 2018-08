Kindermoordenaar komt na 33 jaar vrij en gaat in klein dorpje wonen. Nu is hij zelf vermoord teruggevonden avh

08 augustus 2018

12u05

Bron: BBC, Mirror 0 De nu 54-jarige David Gaut werd in 1985 veroordeeld voor de moord en de foltering van een 17 maanden oude peuter. Enkele weken geleden kwam hij na een lange gevangenisstraf vrij, waarna hij in het kleine Welsche dorpje New Tredegar ging wonen. Daar verspreidde Gauts duistere verleden zich als een lopend vuurtje en nu is de man zelf vermoord teruggevonden.

De toen 21-jarige David Gaut was in 1985 aan het babysitten op het 17 maanden oude zoontje van zijn vriendin toen hij het kindje sloeg, schopte, verbrandde en vermoordde. Nadat hij het lichaam van het slachtoffertje onder een ladenkast had verstopt, had hij zelfs nog seks met de moeder van het kind. Zij vond het lijkje pas de volgende ochtend. Gaut zei dat het kind van de trap was gevallen, maar daar hechtte de politie weinig geloof aan.

Geruchten

Gaut zat 33 jaar in de cel voor de gruwelijke moord, maar kwam zes weken geleden vrij. Hij huurde een bungalow in New Tredegar, op zo’n 18 kilometer van het huis waarin hij 33 jaar geleden het kind had vermoord. Aan zijn nieuwe dorpsgenoten zei hij dat hij in de gevangenis had gezeten omdat hij een man had doodgeschoten, maar al snel ging een heel ander verhaal over zijn verleden de ronde.

“Er gingen geruchten de ronde en sommigen herinneren zich ook de vermoorde baby”, vertelt een buur van Gaut. “De geruchten gingen als een lopend vuurtje het dorp rond.”

Drie mannen gearresteerd

Zaterdag werd Gaut dood teruggevonden in zijn huis, vermoord. Twee inwoners van het dorp, een 23-jarige en een 51-jarige man, zijn intussen gearresteerd op verdenking van moord. Ook een 47-jarige man uit het nabijgelegen dorp Aberbargoed is gearresteerd.

Hoe Gaut juist om het leven is gekomen, is voorlopig onduidelijk. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen.

