Kinderlijkje gevonden bij ondergronds complex waar 11 verwaarloosde kinderen werden gered

08 augustus 2018

07u17

De Amerikaanse autoriteiten hebben het lichaam van een jongetje gevonden op het erf in New Mexico waar onlangs 11 verwaarloosde kinderen zijn aangetroffen.

Het is niet duidelijk of het om de vermiste kleuter Abdul-Ghani Wahhaj gaat, die niet werd gevonden toen de politie vrijdag het ondergrondse wooncomplex binnenviel. De vader van de jongen wordt verdacht van de ontvoering van Abdul eind vorig jaar in Clayton County, Georgia.



“We hebben een kinderlijkje gevonden”, meldde de lokale sheriff van Taos County, Jerry Hogrefe gisteren tijdens een persmoment. De sheriff kreeg daarop een krop in de keel. “Op de vierde verjaardag van Abdul”, klonk het emotioneel. Een autopsie moet uitwijzen of het ook daadwerkelijk om het vermiste kind gaat.

Vader Siraj Wahhaj werd vrijdag samen met zijn zussen Hujrah Wahhaj en Subhannah Wahhaj in de boeien geslagen nadat de autoriteiten het wooncomplex hadden bestormd. Samen met twee anderen worden ze ervan verdacht de kinderen in een ondergrondse caravan vast te houden, met amper eten of water.



De politie van New Mexico had vermoedens dat de vader en zijn zoontje zich op het erf bevonden, toen ze in mei betrokken werd bij de ontvoeringszaak. Maar er was niet genoeg bewijs om een huiszoeking te doen. Dat veranderde afgelopen dinsdag, toen de politie een tip binnenkreeg over mogelijk verhongerende kinderen op het erf. Op vrijdag werd een grootse inval op poten gezet.

De toestand in het kamp deed de politie naar adem happen. Agenten vonden 11 zwaar verwaarloosde kinderen die in verschrikkelijke omstandigheden leefden. “Het enige eten dat we zagen, waren enkele aardappelen en een bak rijst”, verklaarde de sheriff eerder. De kinderen hadden ook geen water, geen schoenen en waren gekleed in vuile vodden. “We gaven hen meteen ons water en alle snacks die we bijhadden”, aldus de sheriff. De kinderen leefden onder "de treurigste levensomstandigheden en armoede die ik ooit heb gezien".

Het gezochte jongetje was vrijdag echter nergens te bespeuren. Na de raid keerden agenten terug naar het erf, met een idee waar ze zouden moeten zoeken naar Abdul. Op die plaats troffen ze maandag het lijkje aan.