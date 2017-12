Kinderen zijn de dupe van aanhoudend geweld in Syrië

AFP Een man met twee gewonde kinderen in een veldhospitaal na een luchtaanval door het Syrische regeringsleger in Ghouta.

Kinderen zijn de dupe van aanhoudend geweld in Ghouta, een door rebellen beheerst gebied even ten oosten van de Syrische hoofdstad Damascus. De meeste scholen zijn gesloten en medische zorg voor kinderen is nagenoeg onmogelijk. In het gebied verblijven ongeveer 400.000 mensen, die sinds 2013 vrijwel volledig verstoken zijn van humanitaire hulp. Het geweld neemt toe en de zevende oorlogswinter staat voor de deur.