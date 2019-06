Kinderen vinden lijk tijdens bosspel op schoolkamp Dirk de Joode

19 juni 2019

12u52

Bron: AD.nl 4 Een groep van 29 leerlingen van een Nederlandse basisschool en hun begeleiders hebben twee bijzonder hectische en ingrijpende dagen achter de rug. De leerlingen in een leeftijd variërend van acht tot twaalf werden tijdens een bosspel geconfronteerd met het lichaam van iemand die zelf een einde aan het leven had gemaakt.

Dominique Habraken, directeur van basisschool De Vlechter uit Vlijmen (provincie Noord-Brabant), spreekt van een heel nare ervaring. Ze heeft overigens alle lof voor de manier waarop de kinderen zijn opgevangen door het team van begeleiders en door de ingeschakelde hulpverleners.



De groep was maandag vanuit Vlijmen vertrokken voor vier dagen schoolkamp, voor het eerst in de gemeente Son en Breugel (Noord-Brabant). Het incident deed zich voor aan het begin van de avond, tijdens een bosspel.

Veel emoties

“Twee kinderen zagen opeens van dichtbij het levenloze lichaam. De begeleiders hebben direct alle kinderen verzameld, noodnummer 112 gebeld en zijn naar de groepsaccommodatie teruggegaan”, vertelt Habraken. Zelfs was ze niet mee op kamp. “Ik ben wel gelijk gebeld, ben direct in de auto gesprongen en naar Son en Breugel gereden.”

Bij aankomst was er sprake van veel emoties, waarbij Habraken vol lof is over niet alleen personeel en begeleiding van De Vlechter, maar ook over instanties als politie en Slachtofferhulp die waren ingeschakeld. Na de eerste opvang is iedereen met taxi’s teruggegaan naar de vertrouwde omgeving in Vlijmen. De inmiddels geïnformeerde ouders wachtten hun kinderen in de school op.

Samen met begeleiders en hulpverleners hebben de kinderen de bewuste plek weer bezocht. We wilden laten zien dat het weer veilig is Schooldirecteur Dominique Habraken

Dinsdagochtend kwamen kinderen, personeel en begeleiders in de school samen met medewerkers van Slachtofferhulp, maatschappelijk werk, de gemeente en de politie. “We hebben besproken wat er allemaal was gebeurd en hoe we verder zouden gaan. Na overleg met Slachtofferhulp en uiteraard met de ouders zijn we teruggegaan naar Son en Breugel, waar we ons programma hebben aangepast.”

Veilige plek

Opnieuw samen met hulpverleners is de bewuste plaats in het bos bezocht. “Natuurlijk waren er weer emoties, maar we wilden de kinderen ook laten zien dat het weer een veilige plek is. Zo willen we ze ook een positieve ervaring van het kamp geven.”

Afgelopen nacht hebben de kinderen thuis geslapen, vanochtend gaan ze weer naar Son en Breugel. Het kamp duurt tot en met donderdag.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.