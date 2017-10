Kinderen verlamd na simpele verkoudheid: "Papa, ik kan niet meer lopen" Artsen vrezen in 2018 uitbraak van verkoudheidsvirus dat tot verlamming kan leiden LB

Bron: RTL Nieuws, Trouw 0 Facebook Gert Jan van Lang Geuko was vijf toen hij een schijnbaar onschuldige verkoudheid kreeg. Binnen twee dagen was de jongen (hier met vader Gert Jan) verlamd. Nederlandse artsen vrezen voor volgend jaar een uitbraak van een verkoudheidsvirus dat in zeldzame gevallen kinderverlamming kan veroorzaken. Vorig jaar werden in Europa honderden kinderen door het virus getroffen, zeker dertig van hen raakten verlamd. In Nederland werden twee kinderen slachtoffer van het virus. "Hij voelde zich niet lekker en was snotterig en hangerig. De volgende dag kon hij zijn hoofd niet overeind houden en zei hij: "Papa, ik kan niet meer lopen'", getuigt de vader van de vijfjarige Geuko aan RTL Nieuws. Geuko is zo ernstig verlamd dat hij niet zonder beademing kan.

Het virus, D68, behoort net als polio tot de enterovirussen. D68 werd in 1962 voor het eerst geïdentificeerd en leidt sindsdien een sluimerend bestaan. In 2014 was er in de VS een uitbraak met meer dan duizend gemelde besmettingen. Vorig jaar was er een infectiegolf in Europa. Artsen van het universitair ziekenhuis in Groningen vrezen dat 2018 een nieuwe uitbraak zal geven. "Omdat het sterk lijkt op een onschuldig verkoudheidsvirus, wordt het vaak niet herkend", zegt Coretta van Leer, arts en microbioloog bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) tegen RTL Nieuws.

Hoe gevaarlijk is het?

Normaal blijft een besmetting beperkt tot een snotneus. Vooral kinderen en tieners worden getroffen. Kinderen met astma kunnen ernstiger ademhalingsproblemen krijgen. Bij hooguit één op de duizend besmettingen bereikt het virus echter het ruggenmerg en raakt de patiënt verlamd. "Dat het virus tot verlamming kan leiden, weten we officieel pas sinds dit jaar", stelt Van Leer. "Precieze cijfers zijn niet bekend, omdat artsen de ziekte niet snel herkennen. En ze hoeven de ziekte ook niet te melden als ze hem wel herkennen." Verschijnselen als verlamming worden nu nog niet altijd gekoppeld aan D68. "Een neuroloog die een kind ziet met verlammingsverschijnselen, zal denken aan polio. Als ze de ontlasting daarop testen, blijkt dat niet het geval. De vervolgvraag - wat is het dan wel? - wordt nu meestal niet gesteld." Hoewel elk jaar mensen D68 oplopen, is er elke twee jaar ineens een toename. De volgende piek wordt in 2018 verwacht. Een duidelijke verklaring is daarvoor niet, zegt Van Leer. Zij en de Groningse hoogleraar klinische virologie Bert Niesters willen dat er wél een meldingsplicht komt. "We moeten meer gegevens hebben om onderzoek te kunnen doen."

Wat kan je er tegen te doen?

Er bestaat geen vaccin tegen het virus, en er is ook geen medicatie tegen de ziekte. Noch tegen de ademhalingsproblemen noch tegen de verlamming. Omdat het verwant is aan het poliovirus, waar wel een vaccin tegen bestaat, is het goed denkbaar dat zoiets ook voor D68 te ontwikkelen is. De vraag is alleen of het gezien het geringe voorkomen van het virus zinvol is iets te ontwikkelen en daar hele bevolkingsgroepen mee in te enten. De Nederlandse Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu vindt een meldplicht vooralsnog niet nodig. Precies omdat er nog geen vaccin is. Dat staat haaks op het argument van de Groningse wetenschappers: "Als door die meldplicht blijkt dat de ziekte blijft terugkomen, wordt ook de noodzaak voor een vaccinatie duidelijker."

Hoe herken je het virus?

In principe is het virus makkelijk op te sporen: door met een wattenstaafje neusslijm af te nemen en dat te testen. Maar dokters denken aan polio wanneer ze een kind met verlammingsverschijnselen voor zich krijgen. Omdat dat virus zich in de darmen vermeerdert, onderzoeken ze in eerste instantie de ontlasting. Als dat niets oplevert, zouden ze neusslijm moeten afnemen. Maar artsen komen vaak niet op het idee van een verkoudheidsvirus.

Facebook Gert Jan van Lang Geuko had een simpele verkoudheid, maar was binnen 48 uur verlamd.

Gert Jan van Lang is de vader van Geuko (5), één van de twee Nederlandse kinderen die door het virus ernstig verlamd zijn geraakt. "Geuko was vorig jaar wat snotterig. Hij voelde zich niet lekker en was hangerig. Normaal, als je kind een beetje verkouden wordt. We hadden toch de huisartsenpost gebeld, maar die zei: 'Kijk het een dagje aan'. Logisch. Maar de volgende dag stond hij naast mijn bed. Hij kon zijn hoofd niet overeind houden en zei: 'Papa, ik kan niet meer lopen'."

In het regionaal ziekenhuis waar Geuko belandde, dachten de artsen aan een hersenvliesontsteking. De jongen werd voor onderzoek overgebracht naar het universitair ziekenhuis in Groningen. "In de tussentijd lag Geuko in zijn bed te kronkelen van de pijn. Hij kon nu niet alleen zijn hoofd, maar ook zijn armen niet meer bewegen. Bij aankomst in het universitair ziekenhuis in Groningen stond er een team specialisten klaar. Zij wisten hem van het randje van de dood te redden. Binnen 48 uur was hij verlamd."

Geen vooruitgang

Ruim een jaar later is Geuko al vier keer "bij de dood weggehaald". De kosten van zijn zorgtraject zijn enorm. Zijn beide ouders zijn hun baan kwijtgeraakt. Vader Gert Jan vestigt zijn hoop op een behandeling in Amerika, 'activity based restorative therapy', een combinatie van elektrotherapie en intensieve fysiotherapie.

De ouders van Geuko zamelen geld in om hun zoontje naar de Verenigde Staten te krijgen, zodat hij daar een behandeling kan ondergaan.