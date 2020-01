Kinderen Ruinerwold reageren op boek over vader: “Wij zijn hard geraakt” Redactie

17 januari 2020

07u30

Bron: AD.nl 0 De negen kinderen van Gerrit Jan van D., een van de twee verdachten in de zaak Ruinerwold, hebben gisterenavond in de talkshow Op1 gereageerd op het boek ‘Spookhoeve Ruinerwold’. Ze laten weten ‘hard geraakt’ te zijn. “Het schaadt ons extra in deze moeilijke situatie”, klinkt het.

In Op1 waren gisterenavond Marcel Vink en Silvan Schoonhoven te gast om te praten over hun boek ‘Spookhoeve Ruinerwold’. Zij schreven dat boek op basis van de chatgeschiedenis van Gerrit Jan van D. en delen uit het strafdossier dat de Nederlandse krant De Telegraaf in handen heeft kregen. “We hebben geprobeerd om in de geest te kruipen van Gerrit Jan van D. En dat kon heel goed op basis van al die gegevens die wij hadden”, aldus Schoonhoven.

Tijdens het gesprek in de talkshow bleek onverwachts ineens dat de negen kinderen aan Op1 een reactie hebben gegeven op de publicatie van Vink en Schoonhoven. Die werd ter plekke voor het eerst voorgelezen aan de schrijvers van het boek. “We zijn hard geraakt door de manier waarop er met onze informatie wordt omgegaan en in een boek terecht is gekomen”, begint de verklaring van de kinderen van D..

Het kwetst ons dat er in de titel wordt gesproken over een duister gezin Uit de verklaring van de kinderen van D.

“Het schaadt ons extra in deze moeilijke situatie, terwijl veel van wat we lezen niets met de waarheid te maken heeft. Het kwetst ons dat er in de titel wordt gesproken over een duister gezin, waardoor het lijkt alsof wij iets verkeerd hebben gedaan.” Ook wilden de kinderen graag van de gelegenheid gebruik maken om andere media nadrukkelijk te bedanken. “Voor het feit dat zij wél onze privacy respecteren in deze, voor ons allemaal, zeer kwetsbare situatie.’’

Werkwijze journalisten

Verder twijfelt de groep openlijk aan de werkwijze van de twee journalisten. “Anders dan de schrijvers beweren, is niemand van ons benaderd voor een reactie op het boek”. Beide journalisten geven aan dat er wel contact is gezocht met de kinderen in een eerder stadium, waarin zij overwogen zouden hebben hun verhaal te doen. Zij besloten dat niet bij hen te doen, maar in zee te gaan met documentairemaakster Jessica Villerius.

Journalisten @SilSchoonhoven en @marcelvink888 n.a.v. de reactie van de kinderen op hun boek. “Wij zijn er terughoudend mee omgegaan”. #Ruinerwold #Op1 pic.twitter.com/DRI2UxYH1V Op1(@ op1npo) link

Advocaat

De advocaat van de verdachte vader Gerrit Jan van D. (67) liet gisteren al weten juridische stappen te overwegen om de publicatie van het boek ‘Spookhoeve Ruinerwold’ te verbieden. “Dat boek is geschreven op volstrekt onvolledige informatie en schadelijk voor mijn cliënt”, zegt advocaat Robert Snorn.

Het Openbaar Ministerie reageerde gisteren ontstemd op het aanstaande boek. “Het OM heeft geen kans gehad vooraf inzage te krijgen of te reageren op de inhoud. Ook hebben we daardoor de schrijvers niet kunnen waarschuwen voor de kwalijke gevolgen die dit heeft voor de betrokkenen, onder wie de kinderen en de verdachten, en het lopende onderzoek.”

Aanstaande dinsdag is de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Vrijwel zeker is dat Van D. daarbij niet aanwezig zal zijn, de Oostenrijker Josef B. verschijnt naar alle waarschijnlijkheid wel.