Kinderen overleven sprong uit brandend appartement in Frankrijk: “Ze zaten in de val”

22 juli 2020

12u51

Bron: AD.nl, Daily Mail 0 Twee kinderen van tien en drie jaar oud zijn op miraculeuze wijze gered uit hun brandende flat in Grenoble, in zuidoost-Frankrijk. Ze sprongen allebei uit het raam, op de derde verdieping. Beneden op straat hadden buurtbewoners zich verzameld om de kinderen in hun armen op te vangen.

De beelden gaan inmiddels viraal in Frankrijk. “Ik deed mijn raam open en zag het appartement in brand staan’’, vertelde overbuurvrouw Souhaila Saidi, die haar telefoon pakte en de redding filmde.

De brand ontstond dinsdagmiddag in een hoog flatgebouw in Grenoble. Twee kinderen verschenen daarna bij het raam van de woning. Op de beelden is te zien hoe uit datzelfde raam grote dikke zwarte rookwolken opstijgen, terwijl de vlammen van het balkon ernaast slaan.

Val van tiental meter

“We kunnen niet naar buiten! We hebben de sleutels niet!”, hoorde de 25-jarige student en buurtbewoner Athoumani Walid het oudste kind roepen. De kinderen hadden geen andere keus dan langs het raam te ontsnappen.

Het oudste kind pakt zijn driejarig broertje vast en hangt hem uit het raam. Hij houdt hem vast aan zijn kleren en laat hem na enkele seconden vallen, waarna het jongetje een val maakt van een tiental meter. Op straat heeft zich dan al een groep mensen verzameld die de peuter opvangen. Kort erna springt ook de oudste uit het raam, ook hij wordt door de buurtbewoners opgevangen.

Le sauvetage des enfants à #Grenoble cet après-midi, en HD. Impressionnant. Contexte : https://t.co/XW913lDUJt pic.twitter.com/UaFd3YDnGh Nicolas Vivant(@ NicolasVivant) link

“Die twee kinderen zaten in de val in hun brandende appartement’’, tweette burgemeester Éric Piolle. “En het zijn de bewoners die ze op heroïsche wijze hebben gered.’’ “Omdat mensen elkaar helpen is een drama voorkomen’’, zei de filmende ooggetuige Saidi, die op de landelijke televisie werd geïnterviewd. “Ik zou zeggen: bravo en bedankt!’’

Armbreuken

De twee kinderen zijn volgens de brandweer ongedeerd. Ze zijn alleen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Twee buurtbewoners liepen armbreuken op bij het opvangen van de kinderen. Onder meer buurtbewoner Walid brak zijn rechterarm. Tien andere mensen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen omdat ze rook hadden ingeademd.

Tot nu toe is niet geweten wat de brand veroorzaakt heeft. Ook is nog niet duidelijk waar de ouders waren toen de kinderen uit het raam sprongen.