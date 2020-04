Kinderen organiseren verrassingshuwelijks voor ouders die feest moesten afblazen door coronavirus PVZ

Bron: The Independent, Metro 0 De Britse Kim-Marie Gerrard (36) en haar partner Mark Tooth (42) uit Cheddleton zouden op 9 april in het huwelijksbootje stappen, maar door het coronavirus moesten ze die plannen uitstellen. Geen huwelijksfeest dus voor het koppel, zo leek het. Maar dat was buiten hun kinderen gerekend. Zij staken samen de handen uit de mouwen en zorgden zelf voor een onvergetelijke dag.

Toen de 10-jarige Louis en de 8-jarige Ruby hoorden dat het huwelijksfeest van hun ouders niet zou doorgaan, planden ze zelf hun eigen huwelijksceremonie. Achter de rug van hun ouders bereidden ze de ceremonie tot in de puntjes voor. Op de dag dat het huwelijk zou plaatsvinden, maakten ze hun nietsvermoedende ouders wakker. “Doe jullie mooiste kleren aan, vandaag gaan jullie trouwen", klonk het enthousiast.

Intussen hadden ze in de tuin een mooie trouwceremonie voorbereid. De tuin stond vol stoelen en ze verzamelden hun knuffelberen als gasten. Ook een taart en wat bloemen als decoratie konden ze regelen via hun vrienden. Zelf trokken ze hun mooiste bloemenjurk en pak aan met hun nieuwe opgeblonken schoenen.

De 10-jarige jongen benoemde zichzelf tot ceremonieleider en leidde het huwelijk van zijn ouders. “ Kim, beloof je om Marks vriend te zijn en om hem te steunen en naar hem te luisteren?” klonk de vraag formeel naar zijn moeder. Na haar ja-woord richtte hij zich tot zijn vader: “Neem jij, Mark, Kim als jouw vriend? Ga je haar kussen en knuffelen als een grizzlybeer? Je kunt maar beter ja zeggen!” Intussen promoveerde zijn 8-jarige zusje zich tot trouwfotografe en legde ze de mooie dag op beeld vast.

Het koppel was dolblij met de verrassing en is van plan om later dit jaar een officiële huwelijksceremonie te houden.