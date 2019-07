Kinderen in plastic zakken de rivier over: in Vietnam gaan ze heel ver om op school te geraken Redactie

12 juli 2019

22u04

Bron: vov 3

In het Vietnamese Huoi Ha moeten ze creatief zijn om de rivier over te steken. Kinderen worden er in plastic zakken gestoken en naar de overkant gebracht. Ze moeten de rivier over om naar school te gaan, maar tijdens het regenseizoen is dat niet vanzelfsprekend. Wanneer de rivier uit haar oevers treedt zouden ze geen vlotten meer kunnen gebruiken. Ook een brug gemaakt uit bamboo zou niet veilig genoeg zijn. Er wordt dan gerekend op een aantal sterke inwoners om de scholieren veilig naar de overkant te brengen. Nadat ze droog aan de overkant zijn geraakt, moeten de kinderen nog vijftien kilometer wandelen naar school. De regering van Vietnam bekijkt of er meer bruggen in de afgelegen regio gebouwd kunnen worden.