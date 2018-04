Kinderen geven extremistische ouders aan nadat ze werden verplicht om naar onthoofdingsvideo van IS te kijken Karen Van Eyken

02 april 2018

16u41

Bron: The Times, Daiy Mail 4 Kinderen van een gezin in het Verenigd Koninkrijk hebben hun extremistische ouders aangegeven. Het echtpaar dwong hun kroost om naar een onthoofdingsfilmpje van IS te kijken. Een kind is na het bekijken van de terreurvideo zo getraumatiseerd dat hij geen woord meer kan uitbrengen. Dat meldt de Britse krant The Times.

Het was de oudste dochter (18) van het gezin uit de regio Midlands, die belde naar de lokale meldlijn 'Childline' om de schrijnende toestand aan te klagen. Het tienermeisje vertelde dat de kinderen thuis moesten blijven, niet naar school gingen en sociaal geïsoleerd werden. Slechts eens in de drie weken mochten ze naar buiten. De politie besloot daarop om in te grijpen.

De extremistische ouders, die van Somalië afkomstig zijn, drongen hun anti-Britse, antisemitische en homofobe visie op aan de vier kinderen tussen 10 en 18 jaar oud.

Een van de kinderen, een 10-jarige jongen met leermoeilijkheden, is zodanig getraumatiseerd dat hij voorlopig niet meer kan spreken.

Esther Rantzen, de oprichtster en voorzitster van Childline, zei dat de zaak "gruwelijk" was en prees het meisje voor haar moed.

Details van het 'fysieke en emotionele' misbruik werden onthuld tijdens een hoorzitting vorige week. De kinderen wezen de radicale uitspattingen van hun ouders af. Het echtpaar ontkent de aantijgingen. De kinderen zijn ondertussen ondergebracht in de pleegzorg.