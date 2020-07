Kinderen bewusteloos aangetroffen in hete auto, Franse politie slaat ruit in en bevrijdt hen mvdb

19 juli 2020

13u09

Bron: Le Parisien 44 Omgeving Parijs De Franse politie heeft zaterdag twee bewusteloze kinderen (3 en 5) uit een auto bevrijd die geparkeerd stond aan een winkelcentrum in Serris (departement Seine-et-Marne) nabij Parijs. De temperatuur was binnenin opgelopen tot 35°C. De ouders hadden de kinderen achtergelaten om binnen te gaan winkelen.

Beveiligers van het 190 handelszaken tellende winkelcentrum Val-d’Europe, op zo’n vijf minuten rijden van Disneyland Parijs, waarschuwden omstreeks 14.45 uur de politie. Eens ter plaatse tikten de agenten op de ruiten om de aandacht te trekken. Het bleek tevergeefs.

Uitdrogingsverschijnselen

Om te kinderen zo snel mogelijk uit de hete auto te halen, zagen de dienders zich genoodzaakt om snel tot actie over te gaan. Ze haalden uit hun patrouillevoertuig een noodhamer en sloegen daarmee de voorruit stuk. “De kinderen ademden nog, maar beiden waren buiten bewustzijn”, verklaarde een bron dicht bij het onderzoek aan de krant Le Parisien. De kinderen vertoonden uitdrogingsverschijnselen waarna ze met spoed per ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Personeel in het winkelcentrum riep de wagen en het kenteken om. De ouders doken even later op aan de parkeerplaats. Het gaat volgens Le Parisien om een koppel uit de omgeving van Tours in Midden-Frankrijk. Het gezin was op vakantie bij een schoonzus. De vier zouden omstreeks 10.00 uur zijn toegekomen om een dagje te winkelen. “De kinderen bleven zeuren, hun ouders sloten hen als straf op in de wagen. Dat was rond 13.00 uur”, aldus nog de bron.



De politie van Chelles onderzoekt de zaak. Speurders analyseren de beelden van bewakingscamera’s en proberen zo na te gaan of de verklaringen van de ouders stroken met de werkelijkheid. Over eventuele vervolging van de ouders bestaat nog geen duidelijkheid.

