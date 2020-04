Kinderarbeid op Afrikaanse cacaoplantages neemt toe kv

09 april 2020

20u02

Bron: Reuters 2 De voorbije tien jaar is kinderarbeid op cacaoboerderijen in Ivoorkust en Ghana toegenomen, ondanks beloftes van de chocoladesector om daar maatregelen tegen te treffen. Het voorbije seizoen werden er naar schatting zo’n 2,1 miljoen kinderen tewerkgesteld in de cacaosector, waaronder ook kinderen jonger dan twaalf jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Chicago bij meer dan 2.000 gezinnen.

Het aantal kindarbeiders is nu hoger dan in 2010 toen multinationals zoals Mars, Hershey, Nestlé en Cargill beloofden om tegen dit jaar ernstige vormen van kinderarbeid in hun West-Afrikaanse toeleveringsketen met 70 procent terug te dringen.

Het aantal kinderen dat werkzaam is in de cacaosector steeg van 44 procent in 2013-2014 tot 46 procent in 2018-2019. Het aantal kinderen dat gevaarlijke arbeid verricht, zoals het gebruik van scherp gereedschap, bleef stabiel op 42 procent.



Die cijfers liggen meer dan tien procent hoger dan bij de eerste peiling in 2008-2009 en wijzen op de moeilijkheid om een einde te maken aan kinderarbeid in de duizenden arme gemeenschappen die voor hun overleving afhankelijk zijn van de cacaosector. Maar het rapport zet ook druk op cacaohandelaars en chocoladefabrikanten die al jaren onder vuur liggen om hun onvermogen om de kinderarbeid in hun toeleveringsketen aan te pakken.

Kinderarbeid in de cacaosector is een complex probleem dat meerdere complementaire oplossingen vergt, stelt het rapport dat werd gesponsord door het Amerikaanse ministerie van Arbeid en later deze maand verschijnt.

Interventies opvoeren

Richard Scobey, directeur van de World Cocoa Foundation (WCF), een organisatie die bedrijven zoals Nestlé en Hershey vertegenwoordigt, bevestigt dat de sector er momenteel nog niet in geslaagd is om het in 2010 vooropgestelde doel te bereiken. Hij wijst op initiatieven zoals het International Cocoa Initiative dat de steun krijgt van de chocoladesector en de overheid en kinderarbeid al met de helft wist terug te dringen op plaatsen waar het project werd ingevoerd. “Het is nu de uitdaging om deze interventies op te voeren”, aldus Scobey.

Volgens het rapport is de toename in kinderarbeid mogelijk te wijten aan een stijging van de cacaoprijzen en een toename van de productie, die boeren ertoe aanzet om cacao te telen.

In Ivoorkust en Ghana wordt ongeveer twee derde van alle cacao wereldwijd geoogst. De landen produceerden vorig seizoen ongeveer drie miljoen ton cacao. Een fikse stijging ten opzichte van 2013-2014, toen de productie 2,65 miljoen ton bedroeg.