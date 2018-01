Kinder-chocolade brengt nu ook ijsjes op de markt TK

31 januari 2018

15u42 8953 Een surprise-eitje, een Bueno-reep of een melkschijfje: je hebt vast wel al iets uit het Kinder-aanbod gegeten. De producten zijn een vaste waarde in menige koelkast en de lijn vormt een van de bestsellers van moederbedrijf Ferrero. En binnenkort wordt het uitgebreid met speciale ijsjes.

Ferrero heeft voor de ijsjes de handen in elkaar geslagen met voedselgigant Unilever. Het Italiaanse bedrijf, dat ook Nutella en Ferrero Rocher in zijn aanbod heeft, kondigde aan dat ze de 'uniekheid en creativiteit' van Ferrero willen combineren met de 'uitgebreide expertise in de ijssector' van Unilever.

Vanaf vijf februari wordt het resultaat van die samenwerking gelanceerd in Duitsland. Er zullen vier soorten ijsjes gelanceerd worden, die telkens de typische chocoladeproducten van Ferrero bevatten. Zo zijn er Kinder-sticks en Bueno-cornetto's.

Jammer genoeg zullen Belgische fans naar het buitenland moeten om de nieuwe producten te proeven, want Ferrero heeft voorlopig geen plannen om de ijsjes in de Belgische winkelrekken te leggen. Naast Duitsland zullen ze wel nog uitgebracht worden in Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk.