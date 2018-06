Kind vindt geweer in zetel Ikea en begint te schieten Jolien Meremans

26 juni 2018

11u36

Bron: FOX 0 In een Ikea in de Amerikaanse staat Indiana loste een kind maandag een schot met een geweer. Een groepje kinderen had het geweer gevonden in een zetel en begon ermee te spelen. Ikea heeft geen wapenbeleid, maar neemt het incident wel serieus.

Autoriteiten in Indiana lieten maandag weten dat een kind een geweer had gebruikt in een IKEA winkel. Hij en enkele andere kinderen zagen het wapen in een zetel liggen en begonnen ermee te spelen. Niemand raakte gewond bij het schietincident.

Verantwoordelijkheid

Het geweer was uit de broekzak van een klant gevallen en in de zetel beland. De klant had geen flauw benul dat hij zijn geweer verloren was.

"Het is belangrijk om je verantwoordelijkheid te nemen wanneer je een vuurwapen op zak hebt. Je moet het ten alle tijden onder controle hebben”, liet politieagent Tom Weger weten. De politie onderzoekt nu verder de zaak.

IKEA heeft een verklaring uitgegeven waarin staat dat de winkel geen wapenbeleid heeft. Ze nemen het incident wel ‘heel serieus’. "We hebben de familie van het betrokken kind onze oprechte excuses aangeboden", aldus de verklaring.