Kind van transgender man kan eerste Britse jongen zonder officiële moeder worden

01 oktober 2018

11u50

Bron: The Independent, Daily Mail, The Telegraph 2 De rechtbank in Londen buigt zich momenteel over een naar verluidt "opmerkelijke en ongeziene zaak". Een alleenstaande transgender man – die vorig jaar beviel van een jongetje – vecht voor het recht om als vader van het kind erkend te worden. Op de geboorteakte staat te lezen dat hij de moeder is, maar dat wil de man laten aanpassen. Als dit lukt, dan wordt het jongetje het eerste kind zonder legale moeder in Groot-Brittannië. Dat schrijven Britse media.

De transgender man – die enkel een operatie onderging om zijn bovenlichaam te veranderen – wilde dolgraag een kind en werd zwanger via een intra-uteriene inseminatie waarbij het zaad van een donor in de baarmoeder werd gebracht. Meer dan een jaar geleden, nog voor de geboorte van zijn eerste kind, ontving de Brit het certificaat dat hij voortaan officieel als man door het leven zou gaan. Wanneer hij na de bevalling de geboorteakte onder ogen kreeg, las hij echter ‘moeder’ op het officiële document.

De man wil nu wettelijk beschouwd worden als vader, maar volgens de wet moet diegene die van het kind is bevallen als moeder geregistreerd worden. “Dit is een inbreuk tegen de mensenrechten. Het moet mogelijk worden om dit aan te passen gezien de veranderingen die de jongste jaren hebben plaatsgevonden in onze maatschappij”, zo stond in het verzoekschrift van de man te lezen.

“Het is nochtans een aanvaard feit dat een man geworden vrouw wettelijk haar vermogen om kinderen te verwekken mag behouden en mag bevallen”, zei Hannah Markham, hoofd van het advocatenteam van de man, in de rechtbank.

De zaak zet het officiële onderscheid tussen moeder en vader op de helling, aldus rechter Justice Francis die zal beslissen of de geboorteakte aangepast moet worden. Volgens hem is het de eerste keer dat een dergelijke kwestie voor een rechtbank in Groot-Brittannië verschijnt. “Als de man dit wint, zal de wet wellicht veranderd moeten worden”, klinkt het.