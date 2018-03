Kind van een jaar en drie familieleden vermoord in New Yorkse woning aangetroffen jv

14 maart 2018

16u40

Bron: dpa 0 In een woning in New York zijn een kindje van een jaar oud, een zestienjarige jongen en twee volwassen mannen levenloos aangetroffen.

Het eenjarige meisje werd in een slaapkamer in de wijk Brooklyn naast haar 26-jarige dode vader ontdekt. Het lijk van de tiener werd in een andere kamer en dat van de 57-jarige man in de badkamer gevonden. Dat deelde de politie mee.

Alle vier zijn -biologisch of door huwelijk- met elkaar verwant en met kogels door het hoofd afgemaakt. Details over het motief of over de daders zijn er nog niet.

Meer over New York

Brooklyn