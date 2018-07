Kind van 13 doodgeschoten door politie tijdens protesten in Venezuela IVI

18 juli 2018

06u22

Bron: Belga 0 In Ciudad Guayana, een stad in het zuiden van Venezuela, is een dertienjarig kind neergeschoten door de politie tijdens een betoging. Het kind is later overleden aan zijn verwondingen, zo melden de lokale autoriteiten.

Vier officieren van de politie van de staat Bolívar zijn opgepakt omdat ze het vuur hebben geopend op de menigte tijdens de betoging. Bewoners waren in Ciudad Guayana massaal op straat gekomen om te betogen tegen een gebrek aan water en elektriciteit. Volgens de politie vonden er ook plunderingen plaats en hadden sommige manifestanten molotovcocktails gegooid.

In Venezuela wordt massaal betoogd tegen de slechte economische situatie. Volgens een Venezolaanse ngo vonden er in de eerste jaarhelft van 2018 ongeveer 5.300 betogingen, ofwel 30 per dag, plaats. Het Zuid-Amerikaanse land bevindt zich al maandenlang in een ernstige economische en politieke crisis.