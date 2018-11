Kind uitgeput aangetroffen op Spaans strand, vermoedelijk enige overlevende van gezonken bootje met tien migranten ADN

21 november 2018

19u59

Bron: Belga 0 Op een strand in het zuiden van Spanje heeft de Guardia Civil een kind uit Guinee aangetroffen. Het kind vertelde dat het de enige overlevende was van een oversteek in een opblaasbare boot. De negen andere migranten aan boord, onder wie zijn broer, zijn volgens de jongen dood.

De minderjarige werd op het strand van El Palmar in Vejer de la Frontera gered. “Het is een jongen uit Franstalig Afrika, een minderjarige, die ons zei dat hij uit Guinee kwam”, zegt de woordvoerder van de Spaanse lokale politie-eenheid. “Hij kwam uitgeput aan en was er slecht aan toe.” De jongen is in het ziekenhuis opgenomen.

In de afgelopen 24 uur spoelden op de stranden van Vejer de la Frontera en Chipiona de lijken van twee migranten aan, een man en een vrouw.



Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn sinds begin dit jaar minstens 630 migranten op de westelijke Middellandse Zee omgekomen terwijl ze Spanje trachtten te bereiken. In 2017 lieten 224 migranten het leven in deze zone. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken kwamen sinds januari bijna 50.000 clandestiene migranten en vluchtelingen in Spanje aan, aan boord van 1.859 boten.