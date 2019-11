Kind sterft op kerstmarkt in Luxemburg nadat ijssculptuur omvalt IB

25 november 2019

02u29

Bron: Belga, RTL Luxemburg 30 Een "zeer jong" kind is gisterenavond om het leven gekomen op de kerstmarkt van de stad Luxemburg toen een ijssculptuur omviel. Dat laat de politie van het Groothertogdom weten in een mededeling.

Het ongeval deed zich volgens de politie voor rond 20 uur op de kerstmarkt op de Place Guillaume II. Een ijssculptuur stortte in, waarna een kind werd geraakt door één van de stukken ijs, zo luidt het. Getuigen vertellen aan lokale media dat de hulpdiensten snel ter plaatse waren. Ze probeerden het slachtoffer nog te reanimeren. "Het kind, dat zwaargewond was, is in de ambulance onderweg naar het ziekenhuis overleden", aldus de politie.

Het is niet duidelijk waarom de ijssculptuur instortte. Er is een onderzoek geopend en de politie roept getuigen op om de precieze omstandigheden van het ongeluk te achterhalen.

