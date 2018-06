Kind ruimt kamer op en smijt alles uit het venster: 4.500 euro schade Karen Van Eyken

20 juni 2018

10u53

Bron: Die Welt 0 Een jongetje (8) uit de Duitse deelstaat Hessen wilde aan zijn tweejarige zusje tonen hoe je supersnel een kamer kan opruimen. Daarop gooide hij vrijwel alle spullen uit het raam. Maar beneden stonden auto's geparkeerd - met een gepeperde rekening voor de ouders tot gevolg.

Voor kinderen is opruimen niet echt een favoriete bezigheid. Het is dus geen wonder dat ze dit zo snel mogelijk proberen af te haspelen.

Erg 'creatief' was een achtjarige jongen die samen met zijn ouders in een appartement woont in het centrum van stad Eschwege.

Het was al 21.00 uur en terwijl de ouders in de woonkamer zaten te luisteren naar muziek, had hij een idee. Hij wilde zijn tweejarige zus laten zien hoe ze de kinderkamer zo snel mogelijk kon opruimen.

Het venster stond open en het kind gooide -zoals de politie verklaarde - "zowat alles" gewoon naar buiten. "Alleen het bed en de kast lukten niet", zei de politie.

Vanwege de luide muziek hoorden de ouders niets van het tumult veroorzaakt door hun zoontje. Maar op straat, vlak onder het venster, stonden wagens geparkeerd. De afgedankte voorwerpen vielen uit het raam op twee van deze auto's. Het moeten vrij zware dingen geweest zijn want de aangerichte schade liep op tot 4.500 euro. De factuur was wellicht slikken voor de ouders.