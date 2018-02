Kind ontvoerd net over Belgische grens mvdb

26 februari 2018

12u20

Bron: ANP - ED.nl 15 In de Nederlandse gemeente Eersel (Noord-Brabant) op zo'n tien minuten rijden van de Belgische grens met Mol, is vanochtend op straat een klein kind ontvoerd. Het kind is volgens de politie "onder dwang meegenomen".

De politie is op zoek naar de dader, die met het kind zou zijn weggereden in een donkerblauwe Mercedes ML met Nederlands kenteken 94-GK-PB. In een burgernet-bericht is omwonenden gevraagd om meer informatie over de situatie.

Volgens lokale media liep de vrouw een Lidl-supermarkt uit met in haar armen een Maxi-Cosi met het kindje. Een man zou deze uit haar armen hebben gegrist. De politie kon dit niet bevestigen.

Wel denkt de politie dat het om een zaak gaat in de "relationele sfeer", zei een woordvoerder.

