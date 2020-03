Kind omgekomen bij grote brand in vluchtelingenkamp Lesbos

16 maart 2020

Bron: ANP

In het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is een grote brand uitgebroken. Daarbij is volgens Griekse media al zeker een kind om het leven gekomen. Een brandweermedewerker zegt dat de oorzaak van de brand nog niet bekend is.