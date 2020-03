Kind komt om bij schipbreuk voor kust Lesbos HLA

02 maart 2020

11u18

Bron: Belga 0 Voor de kust van het Griekse eiland Lesbos is maandag een kleine jongen om het leven gekomen bij schipbreuk van een vluchtelingenbootje. Dat meldt een woordvoerder van de havenpolitie.

Een vaartuig kantelde om rond 08.30 uur lokale tijd (07.30 uur Belgische tijd) voor de kust van het Griekse eiland in de Egeïsche Zee. "46 mensen zijn veilig en wel", aldus de woordvoerder. Een kind werd echter bewusteloos boven water gehaald en kon niet meer gereanimeerd worden. Een tweede kind ligt in het ziekenhuis.

Volgens lokale media zagen de migranten een patrouilleschip van de Griekse kustwacht, waarop ze gaten sloegen in het vaartuig om als schipbreukelingen te worden gered. De kustwacht is dan verplicht ze aan boord te nemen en naar Griekenland te brengen.

Door de opgelaaide oorlog in Syrië, waarin Turkije een van de strijdende partijen is, is een nieuwe vluchtelingenstroom op gang gekomen. Duizenden migranten verzamelden zich bij de grens tussen Turkije en Griekenland nu Turkije de vluchtelingen die Europa willen bereiken niet langer tegenhoudt. De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis riep gisteren de noodtoestand uit.