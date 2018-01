Kind gered van onder puin na bombardementen in Syrië waar zeker 15 mensen bij omkwamen ep

11u34

Bron: VTM Nieuws 1 Medialaan Dit jongetje heeft meer geluk gehad dan de andere kinderen die de bombardementen van de afgelopen dagen in Oost-Ghouta niet overleefden. De harde beelden van enkele mannen die het krijsende kind vandaag vanonder het puin redden maken duidelijk dat de humanitaire crisis in Syrië dramatisch blijft.

Een van de redders duwde het kind in de handen van iemand van het Syria Civil Defence. Luchtaanvallen en artilleriegeschut hebben in de regio ten oosten van Damascus het leven gekost aan minstens 15 mensen. Dat deelde het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten (SOHR) gisteren mee. Zeker 80 mensen liepen verwondingen op.

De humanitaire situatie blijft in vele gebieden dramatisch. Bijna 70 procent van de bevolking leeft volgens VN-ramingen in extreme armoede. In de door rebellen gecontroleerde enclave Oost-Ghouta zijn naar schatting 400.000 mensen ingesloten. In het noordwesten van Syrië vluchtten de afgelopen weken tienduizenden mensen voor luchtaanvallen en grondgevechten. Hulporganisaties ondervinden erg veel problemen om hen te bevoorraden.