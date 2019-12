Kind dat vastzat in ingestort pand in Nederland is stabiel NLA

08 december 2019

12u48

Bron: Belga 0 De toestand van het 5-jarige jongetje dat gisteren urenlang vastzat onder het puin van een ingestort pand in Coevorden, in het oosten van Nederland, is stabiel. Dat meldt de gemeente vandaag op Facebook. Het kind werd gisterenavond bevrijd uit de benarde positie waarin het belandde toen de grillroom van zijn vader instortte na een explosie.

"We hebben vanochtend contact gehad met de familie van Kenan", zegt burgemeester Bert Bouwmeester. "Ze zijn als gezin herenigd in het ziekenhuis en de toestand van Kenan is stabiel. Als burgemeester wil ik de inwoners bedanken voor al het medeleven en de warme reacties richting de familie en de hulpverleners."

De kleuter was naar het ziekenhuis overgebracht en de hulpdiensten noemden zijn toestand zorgwekkend. Zijn vader, de eigenaar van de grillroom, werd al eerder op de dag uit het puin gehaald. Ook hij moest naar het ziekenhuis.