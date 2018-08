Kind (7) overlijdt "na aanval door koe" in Nederland Luc Oggel

20 augustus 2018

19u01

Bron: AD.nl 0 Een 7-jarige jongen is vandaag overleden na een vermoedelijke aanval van een koe in Nederland. Het kind kwam om het leven in een weiland nabij kampeerboerderij De Koehoorn in Zeeland.

De vermoedelijke aanval had plaats in Meliskerke, in het centrum van het voormalige eiland Walcheren. Meerdere hulpverleners ontfermden zich over de zwaargewonde jongen, maar hulp mocht niet meer baten. Het kind overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het overlijden. Omstanders worden opgevangen.

Volgens een getuige wilde de jongen helpen toen de koeien uit het weiland werden gehaald om ze te melken.

IJs- en kampeerboerderij De Koehoorn is gelegen in de Nederlandse provincie Zeeland, nabij Zoutelande, en biedt een scala aan activiteiten aan. Eén daarvan is helpen met koeien melken. Op de website van de kampeerboerderij staan foto's van kinderen die kennismaken met de koeien in het weiland en de dieren aaien. Bij de camping wilde voorlopig niemand reageren op het incident.

"Uitzonderlijk"

Volgens de Nederlandse veearts Mark van de Vijver vallen koeien maar zelden mensen aan. "Stieren doen dat wel: daar komt jaarlijks toch wel iemand in ons land door om het leven. Maar een koe, dat is uitzonderlijk. Die vallen zelden aan uit agressie, en toch zeker geen kind van zeven jaar."

De veearts gaat daarom uit van een ongeluk. "Een koe kan schrikken, en dan een onverwachte beweging of sprong maken. Als zo'n dier dan boven op je gaat staan, kan dat zware gevolgen hebben."