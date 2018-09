Kind (6) moet van ouders flatscreen stelen mvdb

04 september 2018

22u20

Bron: L'Union 0 Een amper zesjarig meisje heeft in een winkel in de Noord-Franse gemeente Soissons getracht een flatscreen-tv te stelen. Het kind deed dit op vraag van haar ouders.

Zij hadden het meisje opgedragen de elektrozaak met het televisietoestel onopgemerkt te verlaten. Het winkelpersoneel kreeg dit in de mot en belde de politie. Agenten volgden het meisje naar de parking waar de ouders rustig in hun wagen zaten te wachten.



De ouders werden ter plaatse in de boeien geslagen. In de auto werd ook gestolen kinderkledij aangetroffen. Het kind had de kledingstukken enkele uren eerder ontvreemd.