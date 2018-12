Kind (5) vindt wapen in auto en schiet zich in gezicht mvdb

31 december 2018

17u06

Bron: TheState.com 0 Een Amerikaans kind verkeert in kritieke toestand na een schietincident waarbij hij al wachtend in de auto, zichzelf met een vuurwapen beschoot.

Het jongetje (5) was zondagmiddag met zijn moeder aan het wachten aan de drive-in van een hamburgerketen in het plaatsje Randleman (North Carolina). Zittend op de achterbank trof hij in het opberggedeelte achter een van de voorste zetels het geladen semi-automatische pistool van (vermoedelijk) zijn vader aan. Het jongetje begon met het wapen te spelen, richtte het op zichzelf en haalde de trekker over. Hij raakte volgens de politie zwaargewond aan het gezicht.

Een helikopter bracht het kind in kritieke toestand over naar een ziekenhuis in de stad Winston-Salem. Over zijn huidige toestand is niets geweten. Zijn identiteit is niet vrijgegeven. Evenmin is het duidelijk of er iemand wordt aangeklaagd.

Incidenten waarbij jonge kinderen iemand doden of verwonden met een rondslingerend wapen zijn allesbehalve uitzonderlijk in de Verenigde Staten. Uit een uit oktober daterende studie van de American Medical Association blijkt dat tussen 2009 en 2014 ongeveer 75.000 minderjarigen naar de spoedafdeling zijn gebracht voor verwondingen door vuurwapens.

250 miljoen vuurwapens

Politieke voorstellen om het vrije wapenbezit te verstrengen, blijven dode letter. Er zijn naar schatting 250 miljoen vuurwapens in de VS, wat erop neerkomt dat ongeveer 40 procent van de Amerikanen er een heeft. Peilingen geven aan dat twee derde van de Amerikanen - ondanks de schietpartijen met dolle schutters op middelbare scholen - tegen een uitgesproken verbod is.