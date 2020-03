Kind (5) uit Alphen aan den Rijn besmet met coronavirus jv

02 maart 2020

21u45

Bron: ANP 2 Een kind van vijf jaar uit het Nederlandse Alphen aan den Rijn is geïnfecteerd met het nieuwe coronavirus. Het kind was vorige week op vakantie in Noord-Italië. Dat meldt de gezondheidsdienst Hollands Midden.

Na terugkomst in Nederland is het kind niet meer naar school geweest, maar zit het in thuisisolatie. Mensen met wie het kind in contact is geweest, zijn in kaart gebracht en krijgen instructies.

Burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn stelt dat de familie goed heeft gehandeld en dat er snel een test was gedaan. Ze adviseert iedereen de adviezen van de overheid goed op te volgen. "Dan kan het normale leven gewoon doorgang vinden. Dus kinderen kunnen naar school, je kunt gewoon boodschappen doen, naar je werk of sporten.”

