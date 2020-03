Kind (2) besmet met coronavirus ligt op intensive care van Duits ziekenhuis Karen Van Eyken

11 maart 2020

16u48

Bron: Focus 0 Een tweejarig kind dat is besmet geraakt met het nieuwe coronavirus, wordt behandeld op de intensivecareafdeling van een ziekenhuis in Potsdam nabij Berlijn. De ouders en twintig medewerkers van het hospitaal werden ondertussen ook getest, maar de resultaten zijn nog niet bekend.

De peuter uit Berlijn zou een longontsteking hebben, maar niet in levensgevaar verkeren. Meer dan 20 medewerkers van de Ernst von Bergmann-kliniek kwamen in ‘direct zorgcontact’ met de jonge patiënt die wordt behandeld op een speciale intensivecareafdeling voor kinderen. Zij werden net zoals de ouders van de peuter getest op het nieuwe coronavirus, maar die resultaten zijn nog niet beschikbaar.

Volgens Thomas Erler, directeur van de kliniek, kan de verspreiding van het virus naar andere kinderen worden voorkomen door bepaalde quarantainemaatregelen op de afdeling in acht te nemen. De intensive care zal operationeel blijven, zo maakt hij zich sterk.



De betrokken medewerkers zouden volgens de aanbevelingen van het befaamde Robert Koch Instituut - een federaal onderzoeksinstituut dat verantwoordelijk is voor ziektebestrijding en preventie - nochtans veertien dagen in thuisisolatie moeten gaan. “Maar dat zou de werking van de afdeling helemaal in het gedrang brengen”, verklaarde Kristina Böhm van de Ernst von Bergmann-kliniek.

Drie doden

Intussen is in Duitsland een derde patiënt aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus overleden. Het gaat om iemand die bezweek in een ziekenhuis in de regio Heinsberg in deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Meer dan 1.600 mensen zijn nu geregistreerd als besmet, maar waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal nog hoger.

