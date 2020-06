Kind (12) maakt dodelijke val van kliffen op eiland Bretagne mvdb

29 juni 2020

15u19

Bron: 20 Minutes 1 Het lichaam van een twaalfjarige jongen is zondagavond laat gevonden aan de voet van de kliffen voor het Bretoense eiland Belle-Île-en-Mer. De jongen was twee uur eerder, omstreeks 20.45 uur, door zijn ouders als vermist opgeven bij de gendarmerie.

Het kind was volgens zijn ouders gaan wandelen. “De jongen moet een val van ongeveer veertig meter hebben gemaakt in het extreem steile gebied aan de Aiguilles de Port-Conton”, aldus een woordvoerder tegenover nieuwssite 20 MInutes. Het gezin uit de regio van Parijs was op vakantie in het dorp Bangor (in het binnenland van Belle-Île-en-Mer). De komende week zouden ze op het eiland verblijven. De verdere omstandigheden van het incident worden onderzocht. Speurders gaan uit van een spijtig ongeval.



