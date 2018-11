Kimberly (43) breide explosief einde aan huwelijk: “Het voelde als een bevrijding” KVE

13 november 2018

17u33

Bron: Star- telegram, ABC News, Daily Mail 1 Iedereen reageert anders op een scheiding. Terwijl sommige mensen het liefst alles op hun eentje verwerken, kiezen anderen voor een knalfeest als sluitstuk van een ongelukkige periode. Een 43-jarige vrouw uit Texas heeft dit laatste nogal letterlijk genomen. Ze blies haar trouwjurk meteen na de scheiding op. Het was een knaller van formaat.

Na veertien jaar huwelijk scheidden vorige week vrijdag de wegen van Kimberly Santleben-Stiteler en haar man. Een dag later al organiseerde de pas gescheiden vrouw een dijk van een party.

Haar trouwring zou ze gewoon verkopen, maar met haar bruidskleed had ze andere plannen. De jurk zou in vlammen opgaan tijdens het feest. Haar vader en broer staken een handje toe, maar voor hen mocht het er iets explosiever aan toe gaan.

Dus nodigde Kimberly afgelopen zaterdag 40 vrienden en familieleden uit op haar knalfeest. De jurk werd uitgerust met een lading Tannerite - een explosief poeder dat ontploft wanneer je er een kogel met hoge snelheid op afvuurt. En dat is exact wat Kimberley deed. Vanop ruime afstand haalde ze de trekker over. De kogel miste zijn doel niet. De bruidsjurk ontplofte en vloog in de lucht. Metershoge vlammen deden de rest.

De knal was kilometers ver te horen. De feestvierders juichten. Qua symboliek kon dit tellen.

“Voor mij stond die jurk gelijk aan een leugen”, verklaarde Kimberly achteraf. “Die leugen moest in vlammen opgaan.” Een vriend die beroepsmatig ervaring had met explosief materiaal, had veiligheidsadvies gegeven. Kimberly en haar gasten waren alvast opgetogen over het resultaat.

“Aan de ene kant leek het alsof ik op de set van een actiefilm vertoefde. De explosie was enorm”, zei een tevreden Kimberly. “Het voelde als een bevrijding om die trekker over te halen. Het was voor ons allemaal hét moment om dit hoofdstuk af te sluiten.”