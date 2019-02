Kim per trein aangekomen in Vietnam, Trump nog onderweg lva

26 februari 2019

04u34

Bron: ANP, AD 0 De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is dinsdagmorgen lokale tijd aangekomen in Vietnam voor zijn tweedaagse top met de Amerikaanse president Donald Trump. De aankomst van Kim was live op televisie te zien.

Na een reis van drie dagen door China in zijn groen-gele gepantserde trein, arriveerde Kim dinsdagochtend op het grensstation van Dong Dang in Vietnam. Daar stapte hij over in een kogelvrije Mercedes-limousine voor het vervolg van zijn reis naar de hoofdstad Hanoi waar hij woensdag en donderdag de Amerikaanse president Trump ontmoet.

Trump is met de presidentiële Boeing Air Force One nog onderweg naar het Aziatische schiereiland en zal dinsdagavond aankomen. Woensdag en donderdag ontmoeten de twee wereldleiders elkaar voor nucleair topoverleg. De Amerikanen verwachten dat Noord-Korea denuclearisatie doorzet, terwijl de Koreanen willen dat de internationale sancties worden opgeheven.

De twee hebben woensdagavond eerst een privédiner. De officiële gesprekken staan voor donderdag op het programma.