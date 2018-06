Kim Kardashian overtuigt Trump om 62-jarige oma vrij te laten uit gevangenis kv

06 juni 2018

19u16

Bron: ANP, Business Insider, Mic 0 Donald Trump heeft vandaag gratie verleend aan de 63-jarige Alice Marie Johnson die al sinds 1996 in de cel zit voor drugsfeiten. Kim Kardashian bepleitte haar zaak vorige week bij de Amerikaanse president.

Alice Marie Johnson zit sinds oktober 1996 in Alabama in de cel voor haar betrokkenheid bij een drugssmokkelnetwerk waar ze de communicatie verzorgde tussen de verdelers en de verkopers van cocaïne, zodat die niet rechtstreeks met elkaar in contact zouden staan. De vrouw kreeg daarvoor levenslang, zonder kans op vervroegde vrijlating. Het was haar eerste vergrijp.

Kim Kardashian voert al sinds vorig jaar actie voor een presidentieel pardon voor de vrouw. Vorige week was ze te gast in het Witte Huis. Haar ontmoeting met de president was voorbereid door Jared Kushner, de schoonzoon van de president die als Witte Huis-adviseur gevangenishervormingen in zijn portefeuille heeft.

Volgens haar familie en supporters is Johnson een modelgevangene. Ze is een gewijde dominee, een toneelschrijver, een mentor, raadgever, studiebegeleider en begeleider van suïcidale gevangenen. Ze heeft geen enkele overtreding begaan tijdens haar 22 jaar in de cel.

De vrouw diende in het verleden al drie keer een gratieverzoek in, maar kreeg van voormalig president Barack Obama drie keer een njet. In die zin is Trumps presidentieel pardon geen verrassing, aangezien hij graag besluiten neemt die lijnrecht tegen Obama's beslissingen ingaan, maar de president liet wel al meermaals verstaan dat hij zwaardere straffen en in sommige gevallen zelfs de doodstraf wil voor bepaalde drugsdealers.