Kim Kardashian haalt slag thuis: nieuw DNA-onderzoek in 35 jaar oud moorddossier KVDS

25 december 2018

08u29

Bron: AP, UPI 3 Is de Amerikaanse Kevin Cooper inderdaad schuldig aan de moord op Doug en Peggy Ryen (41), hun dochter Jessica (10) en hun buurjongen Christopher Hughes (11) in 1983? Of zit hij onschuldig in de dodencel en werd hij erin geluisd zoals zijn advocaat beweert? Nieuw DNA-onderzoek – waarvoor onder meer Kim Kardashian pleitte – moet na 35 jaar eindelijk duidelijkheid scheppen.

Het was de gouverneur van Californië – Jerry Brown – die gisteren de beslissing nam dat er extra genetisch onderzoek moest komen. Vier bewijsstukken zullen opnieuw onder de loep genomen worden, zoals Cooper en zijn advocaat vroegen: een T-shirt, een handdoek en het handvat en de schede van een bijl die bij de moordpartij werd gebruikt.

Bijl en mes

De feiten gebeurden op 5 juni 1983 en vonden plaats op de ranch van Doug en Peggy Ryen in Chino Hills, even buiten Los Angeles. Toen de politie arriveerde op de plaats van het misdrijf, vond die de levenloze lichamen van het koppel chiropractors, hun dochter Jessica en buurjongen Christopher, die op bezoek was. Ze waren om het leven gebracht met een bijl en een mes.





Eén iemand overleefde: het zoontje van het koppel. De kleine Joshua (8) was de keel overgesneden, had een diepe steekwonde in zijn rug, kreeg een klap van de bijl tegen zijn hoofd en was voor dood achtergelaten. Maar hij haalde het. Na drie weken mocht hij het ziekenhuis al verlaten. (lees hieronder verder)

Al snel werd er een verdachte geïdentificeerd: Kevin Cooper (toen 25), een psychiatrisch patiënt uit Pennsylvania die kort voor de vierdubbele moord ontsnapt was uit de gevangenis van Chino, niet ver van het huis van de familie Ryen. Hij pleitte van meet af aan onschuldig.

Proces

Het kwam tot een proces en in 1985 werd Cooper “op basis van een overvloed aan bewijs” schuldig bevonden en ter dood veroordeeld. Hij zou op 10 februari 2004 geëxecuteerd worden, maar het vele protest daartegen vond gehoor bij een federale beroepsrechter en zijn executie werd uitgesteld. (lees hieronder verder)

Dat was het begin van een hele reeks beroepen die de man aantekende tegen zijn veroordeling. Het onderzoek werd verscheidene keren herbekeken en er volgde zelfs nieuw DNA-onderzoek, maar zijn schuld bleef elke maal overeind. Dat is ook wat de openbare aanklager nu aanhaalt.

Volgens Mike Ramos toonde het onderzoek aan dat Cooper - in tegenstelling tot wat hij beweert - wel degelijk in het huis van de Ryens was, dat hij sigaretten rookte in de gestolen wagen van het gezin en dat er bloed van Cooper en een van de slachtoffers op een T-shirt zat dat gevonden werd langs de kant van de weg, een eindje van de ranch.

T-shirt

Cooper (intussen 60) en zijn advocaat blijven er echter bij dat het bewijsmateriaal gefabriceerd is. Onder meer het bloed zou met opzet op het T-shirt aangebracht zijn en meer DNA-onderzoek zou volgens hen kunnen aantonen wie het écht droeg. Ander bewijsmateriaal zou dan weer wijzen op blanke of Latijns-Amerikaanse daders, onder meer een getuigenis van overlevend zoontje Joshua. (lees hieronder verder)

Dat nieuwe genetische onderzoek komt er nu dus. “Het doel is om te achterhalen of er ook DNA-materiaal van andere verdachten op het bewijsmateriaal zit”, aldus gouverneur Brown. “Als er geen nieuw DNA wordt gevonden of DNA-materiaal dat niet identificeerbaar is, zal de zaak definitief afgesloten worden. Ik neem geen standpunt in over de schuld of onschuld van meneer Cooper, maar er is terecht een vraag geopperd of nieuwe technologische ontwikkelingen geen beperkt nieuw genetisch onderzoek rechtvaardigen.”

Onder meer Kim Kardashian en senator Kamala Harris pleitten voor nieuw DNA-onderzoek. Kardashian was eerder ook al een van de drijvende krachten achter de vrijlating van Alice Marie Johnson (63). Ze pleitte daarvoor bij president Donald Trump. Johnson zat een levenslange celstraf uit voor drugsdelicten, maar kreeg na meer dan 20 jaar achter de tralies gratie.

In Californië is het al van 2006 geleden dat er nog iemand geëxecuteerd werd.