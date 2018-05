Kim Kardashian en Jared Kushner proberen samen 62-jarige oma uit de cel te krijgen kv

03 mei 2018

18u04

Kim Kardashian trekt zich het lot aan van Alice Marie Johnson, een 62-jarige vrouw uit Tennessee die een levenslange celstraf uitzit voor drugsfeiten. In de hoop de zaak in een stroomversnelling te brengen, nam ze contact op met Jared Kushner, de schoonzoon van Donald Trump. De realityster drong er bij hem op aan dat hij Amerikaanse president zou aanmanen om Johnson gratie te verlenen.

Alice Marie Johnson zit sinds oktober 1996 in Alabama in de cel voor haar betrokkenheid bij een drugssmokkelnetwerk, waar ze de communicatie verzorgde tussen de verdelers en de verkopers van cocaïne, zodat die niet rechtstreeks met elkaar in contact zouden staan. De vrouw kreeg daarvoor levenslang, zonder kans op vervroegde vrijlating.

Vorig jaar hoorde Kim Kardashian voor het eerst haar verhaal via een reportage op nieuwswebsite Mic en ze deelde de video toen op Twitter met de boodschap “Dit is zo oneerlijk”.

Sindsdien zet de realityster zich in voor de vrijlating van Johnson. In november schakelde ze een team van advocaten in dat zich over de zaak moest buigen, maar het ziet ernaar uit dat de vrouw enkel weer vrij kan komen dankzij een gratieverlening door de Amerikaanse president Donald Trump.

Schoonzoon Trump ingeschakeld

Om schot in de zaak te krijgen, heeft Kim Kardashian daarom nu contact opgenomen met Jared Kushner, de man van Trumps dochter Ivanka. Ze drong er bij hem op aan om de zaak rechtstreeks bij de president aan te kaarten en hopelijk een strafvermindering voor Johnson uit de brand te kunnen slepen.

Kushner heeft zowel in het Witte Huis als in het openbaar al gepleit voor hervormingen van het strafrecht. Vorige week schreef hij nog een open brief in The Wall Street Journal waarin hij er bij het Congres op aandrong om het makkelijker te maken voor gevangenen om zich weer te integreren in de maatschappij.

Aan Business Insider vertelde Johnson dat haar advocaten haar hebben laten weten dat de Trump-administratie haar zaak onderzoekt. De vrouw loopt naar eigen zeggen al enkele dagen “rond in een waas” en is erg optimistisch dat ze gratie zal krijgen, vertelt ze. “Mijn geloof in God is nog steeds erg sterk. Ik heb al een mirakel ervaren toen Kim Kardashian West mijn verhaal zag en ter hulp kwam door advocaten aan te nemen om mijn vrijheid te herwinnen", aldus Johnson.

Reeks tegenslagen

Alice Marie Johnson belandde in de jaren 1990 in een neerwaartse spiraal. Ze verloor haar job omwille van haar gokverslaving. Haar huwelijk liep op de klippen, ze stond alleen in voor de opvoeding van haar vijf kinderen, verloor haar huis en haar jongste zoon kwam om bij een motorongeval. Om de eindjes aan elkaar te kunnen kopen, raakte ze betrokken bij het drugsnetwerk dat haar uiteindelijk in de cel deed belanden. Het was haar eerste vergrijp en hoewel ze de drugs nooit persoonlijk zou hebben aangeraakt of verkocht, leverde het haar toch een levenslange celstraf op.

Hervormd

Activisten schuiven haar naar voor als een extreem voorbeeld van gevangenen die in de jaren 1980 en 1990 bijzonder hoge celstraffen kregen voor vrij kleine misdrijven. “We zeggen vaak dat mensen gratie krijgen, maar in werkelijkheid is het iets dat ze verdienen en dat is zeker zo voor Alice”, zegt Mark Osler, professor rechten aan de Universiteit van St. Thomas die de zaak al jaren volgt. “Ze zag zichzelf duidelijk als een werk in uitvoering terwijl ze in de gevangenis zat en probeerde een positieve invloed te hebben op andere mensen. Dat is het beste dat we kunnen hopen voor eender wie die zich in of buiten de gevangenis bevindt.”

Johnson is een gewijde dominee, een toneelschrijver, een mentor, raadgever, studiebegeleider en begeleider van suïcidale gevangenen. Ze heeft geen enkele overtreding begaan tijdens de voorbije 22 jaar in de cel.

Nochtans zou het niet de eerste keer zijn dat de vrouw naast een gratieverlening grijpt. Van de voormalige president Barack Obama kreeg ze drie keer een njet. Nu hoopt ze dat Trump zal doen wat Obama weigerde. Dat kan echter lastig worden, want die liet echter recent nog verstaan dat hij zwaardere straffen en in sommige gevallen zelfs de doodstraf wil voor bepaalde drugsdealers.