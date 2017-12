Kim Jong-un wil exclusieve badstad bouwen (vlak naast lanceerbasis voor raketten) Koen Van De Sype

Bron: Buitenland 253 Reuters/RV Dictator Kim Jong-un heeft plannen voor de bouw van een exclusieve badstad aan de oostkust van Noord-Korea. Hij wil het kustplaatsje Wonsan met de grond gelijk maken en in de plaats een luxueus vakantieparadijs bouwen, gebaseerd op het Spaanse Benidorm. Toeristen moeten er wel rekening mee houden dat de ‘droomstad’ vlak naast een lanceerbasis voor raketten ligt.

Torenhoge vijfsterrenhotels, winkels, een golfterrein, een indoorwaterpretpark, een aquarium, een geschiedenismuseum en een cultureel centrum: wie naar de exclusieve nieuwe kustplaats komt, mag zich niet vervelen van Kim Jong-un. Inspiratie haalde hij in Spanje, waar een delegatie uit zijn land afgelopen zomer op bezoek ging en zich de ogen uitkeek.

Benidorm

Ze trok onder meer naar Benidorm en Marina d’Or, waar enkele van de grootste vakantiecomplexen van het land staan. “Ze waren erg onder de indruk van onze thema’s, zoals het oude Egypte, Griekenland en Rome”, aldus een woordvoerster van Terra Mitica. “Ze hebben heel wat filmpjes gemaakt.” (lees hieronder verder)

Wie van plan is naar Wonsan 2.0 te trekken, moet wel ergens rekening mee houden. De stad ligt vlak naast een testsite voor ballistische raketten en artillerie. Er werd al een 40-tal raketten gelanceerd vanop de basis, als onderdeel van de nucleaire wapenwedloop waarin het land zich bevindt. En op een eiland vlak voor de kust is regelmatig artillerievuur te horen, dat tijdens militaire oefeningen wordt afgeschoten vanop de stranden waar de nieuwe hotels moeten komen.

“De combinatie van de twee lijkt misschien gek, maar dat is nu eenmaal de manier waarop Kim Jong-un zijn land regeert”, aldus Lim Eul-chul van de universiteit van Kyungnam in Zuid-Korea, die een expert is in de studie van de Noord-Koreaanse economie. (lees hieronder verder)

Opmerkelijk aan de plannen: vlakbij het golfterrein van 104 miljoen euro en met een toegang die uitkomt op het strand bevindt zich het zomeroptrekje van de State Security Department, de entiteit die de zes gevangeniskampen van het land runt. Vlak daarnaast heeft het Daesong General Bureau – dat de luxegoederen produceert van de familie van Kim – zijn zomerhuis. Een derde gebouw is van de Korean National Insurance Corporation, een verzekeringsmaatschappij van de staat die volgens de Europese Unie betrokken is bij verzekeringsfraude. Alle drie zijn ze het onderwerp van sancties omdat ze geld pompen in de nucleaire programma’s van Kim Jong-un.

Indrukwekkender

Kim Jong-un maakte zijn plannen voor het vakantieparadijs – dat 150 vierkante kilometer groot is – voor het eerst bekend in 2014. Sindsdien zijn ze steeds indrukwekkender geworden. Op zoek naar potentiële investeerders werden ze de jongste jaren al gepromoot in het Koreaans, Chinees, Russisch en Engels. Zelf bouwde de dictator al een luchthaven en een skiresort, maar er zijn nog voor 1,3 miljard euro aan “opportuniteiten”. In brochures promoot hij de naar schatting 140 historische sites, 10 zandstranden, 680 toeristische trekpleisters, 4 natuurlijke bronnen, therapeutische modder en meren. (lees hieronder verder)

Vooralsnog heeft nog geen enkele internationale partner zich aangeboden. Zo’n samenwerking wordt ook niet toegestaan door de internationale sanctie die van kracht zijn tegen Noord-Korea. De luchthaven – die werd afgewerkt in 2015 – is ook nog niet open voor internationale vluchten. Landen zoals de Verenigde Staten raden hun inwoners overigens af om naar het land te reizen. (lees hieronder verder)

Het toerisme is een van de weinige sectoren in de Noord-Koreaanse economie die nog niet echt zijn aangetast door de steeds strengere sancties van de Verenigde Naties. Kim Jong-un wil op korte termijn een miljoen toeristen per jaar aantrekken en vijf tot tien miljoen op langere termijn, zo staat te lezen in de brochure rond Wonsan. Het is niet duidelijk hoeveel toeristen het land momenteel trekt. Volgens een Zuid-Koreaanse denktank – The Korea Maritime Institute – zou het toerisme Noord-Korea jaarlijks 37 miljoen euro opleveren, zo’n 8 procent van het bruto binnenlands product (BNP). Bijna 80 procent van alle buitenlandse toeristen zijn momenteel Chinezen.

Niet de volledige stad – die 360.000 inwoners telt – wordt trouwens met de grond gelijkgemaakt. De dictator heeft zelf een paleis in Wonsan, waar hij zijn jeugd doorbracht. Dat blijft staan.