Kim Jong-un voor vierde keer op bezoek in China lva

08 januari 2019

01u56

Bron: Belga 0 De Noord-Koraanse leider Kim Jong-un is met zijn privétrein aangekomen in China voor een bezoek aan ambtgenoot Xi Jinping. Zowel het Chinese persbureau Xinhua als het Noord-Koreaanse persagentschap KCNA bevestigt het bezoek.

Kim is in China met zijn vrouw Ri Sol-ju en een aantal hoogwaardigheidsbekleders. Hij blijft daar tot donderdag. Het is Kims vierde bezoek aan China. Hij sprak eerder met Xi vóór en na afloop van de historische ontmoeting die Kim had met de Amerikaanse president Donald Trump in juni vorig jaar.

Bij deze nieuwe ontmoeting kunnen de twee leiders de violen stemmen over de tweede topontmoeting tussen Kim en VS-president Donald Trump. Voorbereidingen voor een nieuwe ontmoeting met Trump zijn volgens berichten vergevorderd.

Over de locatie voor die top wordt nog onderhandeld, zei Trump zondag. “Mogelijk maken we die bekend in de niet al te verre toekomst”, zei Trump. Gespeculeerd wordt over Vietnam.

Bij een eerste ontmoeting in juni in Singapore, die "historisch" werd genoemd, bereikten Trump en Kim een akkoord over de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland. Concrete beloftes, onder meer over wanneer het Noord-Koreaanse kernarsenaal zou afgebouwd worden, bleven uit.