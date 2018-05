Kim Jong-un vastberaden om ontmoeting met Trump te laten doorgaan lva

27 mei 2018

00u37

Bron: Belga 0 De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is vastberaden de top met de Amerikaans president Donald Trump te laten doorgaan. Dat zei de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, met wie Kim zaterdag een onaangekondigde ontmoeting had, zondag tijdens een persconferentie in Seoel. Tegelijk zei Trump in het Witte Huis dat gesprekken om de afgelaste bijeenkomst alsnog te houden "erg goed vorderen". Daarmee lijken beide leiders nieuw leven in de historische ontmoeting te willen blazen.

Volgens Moon zullen er "praktische onderhandelingen" plaatsvinden met betrekking tot de voorlopig afgelaste Amerikaans-Noord-Koreaanse top op 12 juni in Singapore. Het verloop van die besprekingen zullen volgens de Zuid-Koreaanse president bepalen of het alsnog tot een ontmoeting komt tussen Trump en Kim komt. De Noord-Koreaanse leider volgens Moon alvast bereid zijn "om een einde te brengen aan een tijdperk van confrontatie dankzij een succesvolle top tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten". Daarnaast bevestigde Kim dat hij ook nog altijd bereid is om het Noord-Koreaanse atoomprogramma stop te zetten.

Tegelijk gaf Trump in de Verenigde Staten opnieuw te kennen dat de top op 12 juni nog niet dood en begraven is en dat er gesprekken lopen met Pyongyang. "Het vordert erg goed. We bekijken nog altijd 12 juni in Singapore. Dat is nog niet veranderd. We zullen zien wat er gebeurt", aldus het Amerikaanse staatshoofd.

Donderdag blies Trump de geplande ontmoeting met Kim af. Als reden wees hij in een brief aan de Noord-Koreaanse leider op de "enorme woede" en "openlijke vijandigheid" van het communistische regime in Pyongyang. Dat had dinsdag uitspraken van de Amerikaanse vicepresident Mike Pence "onwetend en dom" genoemd en dreigde al meermaals om de ontmoeting af te zeggen.

Een dag later opperde het Amerikaanse staatshoofd, na verzoenende taal van Pyongyang, echter dat de top mogelijk toch kan doorgaan. Zaterdag had het Witte Huis ook aangekondigd dat, hoewel het nog niet zeker is dat de bijeenkomst doorgaat, de VS een delegatie naar Singapore zouden sturen om de top voor te bereiden.

Vierde ontmoeting ooit tussen Koreaanse leiders

Zaterdag ontmoetten Kim en Moon elkaar in Panmunjeom, waar ze op de historische top van 27 april elkaar voor het eerst hadden gesproken. De nieuwe gesprekken, die twee uur duurden, waren niet vooraf aangekondigd en kwamen er volgens Moon op vraag van Kim. Beide leiders spraken onder meer af om elkaar geregeld te ontmoeten en dat op 1 juni opnieuw gesprekken op hoog niveau zouden worden gehouden tussen beide Korea's.

Het ging om nog maar de vierde ontmoeting ooit tussen de Koreaanse leiders. Kim Jong-uns vader Kim Jong-il ontmoette in 2000 en 2007 de Zuid-Koreaanse president.