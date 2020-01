Kim Jong-un stuurt aan op nieuwe wind in buitenlands beleid Noord-Korea HR

19 januari 2020

17u06

Bron: Belga 0 Buitenland Het lijkt erop dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn buitenlandminister vervangen heeft. Volgens de Zuid-Koreaanse media is Ri Son-gwon de opvolger van Ri Yong-ho, melden de in Noord-Korea gespecialiseerde nieuwswebsite NK News en het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap.

Ri was de voorzitter van de Commissie voor de vreedzame hereniging van het land, en zijn benoeming hint dan ook dat Pyongyang zijn beleid tegenover Zuid-Korea en de Verenigde Staten zou herbezien. NK News baseert zich op informatie van informanten in Pyongyang, Yonhap heeft het over “goed geïnformeerde bronnen”.

Een officiële bevestiging van het nieuws is er nog niet, maar waarschijnlijk wordt de nieuwe minister nog voor of tijdens een conferentie voor Noord-Koreaanse diplomaten, op donderdag, voorgesteld.

Koersverandering

Het ontslag van Ri Yong-ho zou passen binnen een grote herschikking binnen de structuren van het regime, wat zou kunnen wijzen op een koersverandering van het buitenlands beleid van het land. Al is het onwaarschijnlijk dat er ineens grote veranderingen gaan komen.

Augustus 2018

De nieuwe minister was het hoofd van de delegatie die recent nog onderhandelingen op een hoog niveau voerde met Zuid-Korea. Hij was onder meer aanwezig op een ontmoeting in augustus 2018 die leidde tot de topontmoeting tussen president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in september van dat jaar. Los van zijn passage als Zuid-Korea-expert is er over Ri Son-gwon weinig bekend, buiten dat hij officier was in het leger.

Gesprekken stilgevallen

De wissel aan de top van de Noord-Koreaanse diplomatie komt er op het moment dat Zuid-Korea de relaties met Noord-Korea wil doen heropleven. Sinds de mislukte tweede top tussen Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump in Vietnam vorig jaar, zijn ook de gesprekken over zowel het Noord-Koreaans nucleair programma als over de relatie tussen de twee Korea's stilgevallen.

Bekijk ook: Bizar? Kim Jong-un beklimt berg in de sneeuw op wit paard

Bekijk ook: “Echtgenote Kim Jong-un al maanden buiten beeld”