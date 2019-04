Kim Jong-un staat open voor derde top met Trump lva

13 april 2019

01u30

Bron: Belga 0 De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is bereid tot een derde top met de Amerikaanse president Donald Trump. Dat heeft het Zuid-Koreaanse agentschap Yonhap onder aanhaling van Noord-Koreaanse staatsmedia bericht. De relaties met de VS omschreef Kim gisteravond tijdens een vergadering van de Opperste Volksvergadering naar verluidt als "uitstekend".

Een dag eerder had ook Trump al verklaard dat een derde top met Pyongyang tot de mogelijkheden behoort. De twee vorige bijeenkomsten waren volgens de Amerikaanse president steeds "zeer productief".

Trump en Kim hadden medio 2018 een eerste topontmoeting met elkaar in Singapore. In februari van dit jaar volgde een tweede treffen, deze keer in Hanoi. Die laatste top werd vroegtijdig afgebroken nadat het water tussen beide partijen te diep bleek. De voornaamste inzet van de gesprekken was zoals steeds de denuclearisatie van Noord-Korea.

Het mislukken van de top met Trump weet Kim gisteravond aan de "unilaterale eisen" van de VS. Maar zijn "persoonlijke relatie met de Amerikaanse president "blijft goed", voegde hij er nog aan toe.