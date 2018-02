Kim Jong-un: "Zuid-Korea is erg indrukwekkend" kv

13 februari 2018

02u14

Bron: Belga 0 De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft Zuid-Korea geprezen als "erg indrukwekkend". Dat doet hij na de terugkeer van de Noord-Koreaanse delegatie op de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, waarvan ook zijn zus Kim Yo-yong deel uitmaakte, bericht het staatspersagentschap KCNA vandaag.

"Na het verslag te hebben gehoord van de delegatie uitte Kim Jong-un zijn tevredenheid erover en zei hij dat het Zuiden, dat prioriteit gaf aan de Noord-Koreaanse delegatie, indrukwekkend was," luidt het in een mededeling. De Noord-Koreaanse leider gaf daarnaast te kennen dat het belangrijk is om "de goede sfeer van verzoening en dialoog" voort te zetten.