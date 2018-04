Kim Jong-un present bij concert van Zuid-Koreaanse artiesten sam

01 april 2018

16u51

Bron: belga 0 De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en zijn echtgenote hebben in Pyongyang een concert bijgewoond van Zuid-Koreaanse artiesten, meldt het Zuid-Koreaanse ministerie van Cultuur.

Het is de eerste keer in meer dan tien jaar dat er nog eens Zuid-Koreanen optraden in de hoofdstad van het communistische land. Het concert kadert in de diplomatieke dooi tussen beide landen.

Op het podium van het Groot Theater van Pyongyang, goed voor 1.500 zitplaatsen, stonden onder meer sterren van de (uit Zuid-Korea afkomstige) K-pop, dansers en taekwondo-beoefenaars. In totaal kwamen 120 Zuid-Koreanen over naar Pyongyang. Overmorgen treden de Zuid-Koreanen samen met Noord-Koreaanse artiesten op.

Winterspelen

Eerder dit jaar stond tijdens de Olympische Winterspelen al een Noord-Koreaans orkest op de planken in Zuid-Korea. Die optredens konden rekenen op grote belangstelling. Meer dan 150.000 mensen deden mee aan een loterij waarmee ze kaartjes konden bemachtigen voor de shows.

De Winterspelen in Pyeongchang vormden daarmee het toneel van een onverwachte ontdooiing in de relaties tussen Noord- en Zuid-Korea. Atleten uit beide landen namen onder gezamenlijke vlag deel en er was ook een gezamenlijke vrouwenploeg voor het ijshockey.

De Noord-Koreanen vaardigden in totaal 22 atleten af in vijf verschillende discipline (kunstschaatsen, ijshockey, shorttrack, alpineskiën en langlaufen). De volledige delegatie bestond uit meer dan 500 mensen.