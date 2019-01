Kim Jong-un op weg naar China lva

08 januari 2019

01u56

Bron: Belga

De Noord-Koraanse leider Kim Jong-un is op weg naar China. Daar wil hij praten met het Chinese staatshoofd en partijleider Xi Jinping, bericht het Zuid-Koraanse nieuwsagentschap Yonhap dinsdag, op basis van de Noord-Koreaanse staatsmedia.

Kim bezoekt China tot donderdag op invitatie van Xi. Er werd al langer gespeculeerd over de vierde ontmoeting tussen de twee leiders, nadat een speciale trein uit Noord-Korea maandagavond naar China was gereisd.

Bij een nieuwe ontmoeting kunnen de twee leiders de violen stemmen over de tweede topontmoeting tussen Kim en VS-president Donald Trump. Over de locatie voor die top wordt nog onderhandeld, zei Trump zondag. "Mogelijk maken we die bekend in de niet al te verre toekomst", zei Trump. Gespeculeerd wordt over Vietnam.

Bij een eerste ontmoeting in juni in Singapore, die "historisch" werd genoemd, bereikten Trump en Kim een akkoord over de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland. Concrete beloftes, onder meer over wanneer het Noord-Koreaanse kernarsenaal zou afgebouwd worden, bleven uit.