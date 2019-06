Kim Jong Un ontvangt brief van Trump RL

23 juni 2019

01u12

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un heeft een persoonlijke brief ontvangen van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat bericht het staatsagentschap KCNA zondagochtend. Wat er precies in de brief staat is niet geweten, maar een tevreden Kim liet wel los dat het schrijven een "uitstekende inhoud" bevatte en dat hij die "interessante boodschap ernstig zal overdenken". Tot slot loofde hij het "politieke beoordelingsvermogen" en de "uitzonderlijke moed" van Trump.

Ondanks directe gesprekken op het hoogste niveau blijft de relatie tussen Noord-Korea en de VS erg gespannen. Een tweede top tussen Kim en Trump draaide eind februari op niets uit. Beide landen slagen er maar niet in om tot een overeenkomst te komen over de nucleaire ontwapening van Noord-Korea. Zo blijft Pyongyang aandringen op een versoepeling van de internationale sancties tegen het land, terwijl Washington zinnens is om die sancties te handhaven zolang het met het Noord-Koreaanse atoomprogramma gepaard gaande risico niet volledig is afgewend.