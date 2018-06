Kim Jong-un met privéjet op weg naar Singapore TT

10 juni 2018

07u33

Bron: ANP 2 De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is met zijn privéjet vertrokken vanuit Pyongyang en is op weg naar Singapore. Dat heeft het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap gemeld. Ook Amerikaans president Trump is onderweg.

De Amerikaanse president is vanuit het Canadese La Malbaie, waar de G7 werd gehouden, onderweg naar Singapore. Het vliegtuig van Trump heeft vannacht een tussenlanding op Kreta gemaakt om bij te tanken.

Vanuit Pyongyang vertrok eerder ook al een goederenvliegtuig, dat vermoedelijk ook richting Singapore gaat. Het vrachtvliegtuig landde eerder ook in China toen Kim daar onlangs een bezoek bracht.

Een Noord-Koreaanse delegatie is gisterenavond al in Singapore aangekomen in de aanloop naar de topontmoeting. Volgens plaatselijke media is de delegatie naar het St. Regis Hotel gegaan waar Kim vandaag zijn intrek neemt.

Het hotel waar Kim logeert is trouwens slechts 500 meter ten zuiden van het Hotel Shangri-La waar volgens mediaberichten Trump wordt ondergebracht.

De veiligheidsmaatregelen zijn volgens The Straits Times gisterenavond nog verder verscherpt met veel afzettingen, vooral rond het Shangri-La. Politie en militairen zijn uitgerukt en Singapore heeft extra manschappen ingehuurd om de veiligheid te garanderen: Ghurka's, Nepalese elitetroepen.

Dinsdag heeft de Noord-Koreaanse leider een ontmoeting met Trump. De top is gepland in Hotel Capella op het eiland Sentosa dat voor de zuidkust van het hoofdeiland ligt.

Kim zal vandaag eerst aan tafel zitten met Lee Hsien Loong, de premier van Singapore. Trump heeft naar verwachting morgen een gesprek met hem.