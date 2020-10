Kim Jong-un laat traantje tijdens emotionele toespraak AW

12 oktober 2020

20u14

Bron: The Guardian 4 Het gebeurde nooit eerder: tijdens een militaire parade bood de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn verontschuldigingen aan voor de toenemende druk op zijn regime en de moeilijkheden waarmee het land de afgelopen maanden geconfronteerd werd. Hij liet zelfs een traantje tijdens zijn toespraak.

De emotionele Kim Jong-un sprak de Noord-Koreaanse bevolking toe ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de Koreaanse Arbeiderspartij. Daarbij kreeg de leider het even moeilijk, hij zette zijn brilletje af en veegde zijn tranen. “Onze mensen hadden vertrouwen in mij, maar ik heb gefaald en dat gestelde vertrouwen niet altijd kunnen waarmaken. Het spijt me daarvoor”, aldus Kim Jong-un.



Vervolgens verwees hij naar zijn grootvader en vader - de vorige twee leiders van Noord-Korea: “Hoewel mij de belangrijke verantwoordelijkheid werd toevertrouwd om dit land te leiden, bleken mijn inspanningen onvoldoende om onze mensen van de moeilijkheden in hun leven te verlossen.” Daarmee doelde de Noord-Koreaanse leider onder meer op de huidige pandemie.

Intercontinentale raket

De speech van Kim Jong-un ging overigens niet alleen over gemaakte fouten. Wapens maakten eveneens deel uit van zijn toespraak. Zo onthulde hij ook een grote intercontinentale ballistische raket (ICBM). Hij garandeerde evenwel dat wapens enkel zouden worden ingezet als hijzelf en/of het land bedreigd worden: “Als wie dan ook zijn troepen tegen ons gebruikt, zet ik preventief onze krachtigste aanvalsmacht in om hen te straffen.”