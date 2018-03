Kim Jong-un is IOC-voorzitter dankbaar voor bijdrage aan "ontdooien" van Koreaans conflict lva

31 maart 2018

06u18

Bron: Belga 0 Bij zijn bezoek aan Pyongyang heeft de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), Thomas Bach, een ontmoeting gehad met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Die laatste bedankte de Duitser voor zijn bijdrage aan de "ontdooiing" van de relaties met Zuid-Korea. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA zaterdag.

De afgelopen Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, van 9 tot 25 februari, waren het toneel voor toenadering tussen de Korea's. Beide landen vaardigden een gezamenlijk team af bij het ijshockeytoernooi voor vrouwen. Dat IOC-voorzitter Thomas Bach naar Noord-Korea zou afreizen, was tijdens de Spelen al aangekondigd.

Bach landde donderdagochtend in Pyongyang voor een driedaags bezoek aan het land. Op het programma stond ook een volgens KCNA "warme en vriendelijke" ontmoeting met Kim. Het duo woonde onder meer een vrouwenvoetbalwedstrijd bij. Daarnaast hadden ze het over de samenwerking tussen het IOC en Noord-Korea in de toekomst, waarbij onder meer al de Olympische Spelen van 2020 in Tokio in de Winterspelen in Peking van 2022 ter sprake kwamen.

Volgens KCNA sprak Kim ook zijn "diepe dank" uit aan het IOC voor de samenwerking tijdens de Winterspelen, "ongeacht het politieke klimaat". Daarnaast is de "dramatische ontdooiing" van de relaties tussen Noord- en Zuid-Korea "volledig toe te schrijven" aan de inspanningen van het Comité. Kim verwacht ook in de toekomst "nauw contact en uitstekende samenwerking".