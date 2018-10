Kim Jong-un hoopt dat de paus Noord-Korea bezoekt: "Ik zal hem met enthousiasme ontvangen" AW

09 oktober 2018

12u54

Bron: Belga 0 De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hoopt vurig op een bezoek van de paus Franciscus en zal hem met "enthousiasme" ontvangen. Dat heeft het Zuid-Koreaanse presidentschap dinsdag aangekondigd. Seoel zal de boodschap overmaken aan het Vaticaan.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zal de paus ontmoeten tijdens zijn bezoek aan het Vaticaan op 17 en 18 oktober. "Tijdens zijn gesprek met paus Franciscus zal hij de boodschap overbrengen van president Kim Jong-un, die de paus met enthousiasme zal ontvangen als hij naar Pyongyang komt", verklaarde woordvoerder Kim Eui-kyeom van de Zuid-Koreaanse president.



Tijdens de laatste ontmoeting tussen Kim Jong-un en Moon Jae-in in Pyongyang in september, was de Zuid-Koreaanse president vergezeld door de Zuid-Koreaanse aartsbisschop Hyginus Kim Hee-joong. Tijdens een gesprek met die laatste, had de Noord-Koreaanse leider gevraagd aan het Vaticaan de boodschap over te brengen dat hij vrede wil opbouwen, aldus Seoel.

Zuid-Koreaans bezoek aan Europa

De Zuid-Koreaanse president brengt van 13 tot en met 21 oktober een bezoek aan Europa, waarbij hij ook naar Frankrijk, Italië en Duitsland reist.

Na jaren van spanningen over het nucleaire en ballistische programma van Noord-Korea, zijn de spanningen op het Koreaanse schiereiland dit jaar sterk afgenomen.