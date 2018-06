Kim Jong-un gaat op delicaat moment met grove borstel door legertop. Dit zit erachter Karen Van Eyken

04 juni 2018

12u34

Bron: The Guardian 1 Er beweegt wat in Noord-Korea. De legertop is flink door elkaar geschud. De drie belangrijkste Noord-Koreaanse militaire functionarissen zijn recent aan de kant geschoven, zo weet een Amerikaanse diplomaat. En daar heeft Kim Jong-un zo zijn redenen voor.

De ontmoeting tussen de twee leiders die eerst in het water dreigde te vallen, zal nu toch doorgaan op 12 juni. De Verenigde Staten willen via onderhandelingen een einde stellen aan het nucleaire wapenprogramma van Noord-Korea.

De Amerikaanse functionaris die op voorwaarde van anonimiteit met Reuters sprak, reageerde op een rapport van het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap dat meende te weten dat drie topofficieren in Noord-Korea van hun posten ontheven zouden zijn.

Volgens Yonhap werd minister van Defensie Pak Yong-sik vervangen door de huidige viceminister No Kwang-chol. Daarnaast zijn ook de stafchef van het Koreaanse Volksleger, Ri Myong-su, en de voorzitter van het politbureau van het Volksleger, Kim Jong-gak, de laan uitgestuurd. Ri Myong-su wordt vervangen door zijn adjunct Ri Yong-gil, Kim Jong-gak door generaal Kim Su-gil.

Wanneer de veranderingen precies werden doorgevoerd is niet duidelijk, maar de vervanging van Kim Jong-gak was volgens Yonhap vorige maand al aangekondigd in Noord-Koreaanse media.

De precieze redenen waarom de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un nieuwe vertrouwelingen aanstelt, zijn 'officeel' ook niet gekend. Wellicht wil Kim Jong-un elke dissidente stem het zwijgen opleggen voorafgaand aan de top met Donald Trump in Singapore volgende week.

Amerikaanse diplomaten geloven dat er in het Noord-Koreaanse leger onenigheid heerst over de recente toenadering van hun leider tot Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Kim Jong-un wil er naar alle waarschijnlijkheid voor zorgen dat elk akkoord dat tijdens zijn ontmoeting met Trump wordt gesloten, alvast geen tegenwind krijgt op het thuisfront. De aan de kant geschoven topmilitairen zouden "flexibiliteit in hun denken gemist hebben".

Sinds Kim in 2011 aan de macht kwam, ging hij al meerdere malen met de grove borstel door zijn entourage met als doel zijn macht veilig te stellen. Hij was slechts 27 jaar oud toen hij de macht greep in het land waarvan het regime destijds vooral uit oudere machthebbers bestond.

Mintaro Oba, een voormalige Amerikaanse diplomaat die zich vooral toelegde op het beleid van Noord-Korea, zei dat Kim de komende top zou kunnen gebruiken als "een hefboom om zich te ontdoen van interne hardliners". Het is ook mogelijk dat de "ontmoeting een grote bedreiging vormt voor zijn eigen positie dat hij de nood voelde om zichzelf te beschermen en enkele vervangingen door te voeren".

Trump wil dat Noord-Korea afstand doet van zijn nucleaire wapenarsenaal in ruil voor een verlichting van de economische sancties. Nochtans wordt algemeen aangenomen dat het dictatoriale regime deze kernwapens net cruciaal acht om politiek te kunnen overleven.

"Het is de moeite waard om in overweging te nemen dat Kim Jong-un dankzij deze zet zich heeft weten te omringen met mensen die gunstiger staan ten opzichte van zijn - intern omstreden - buitenlandpolitiek."